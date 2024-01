alexpivovarow

Системный администратор, web-разработчик

Ответственный. Хорошо обучаем. Стремлюсь развиваться в сфере IT.

Работа с активным сетевым оборудованием. Cisco. Mikrotik, Dlink. Опыт работы с VPN, GRE, IPSec. Знание технологий VLAN. Проектирование и администрирование ЛВС. Конфигурирование коммутаторов и маршрутизаторов CISCO. Администрирование VMware Esxi (установка и т.д.). Работа с виртуальными машинами (развертка, перенос, конвертирование). Оптимизация виртуальной среды. Настройка архивации. Работа с NAS системами.

Администрирование Linux – систем. Администрирование apache, httpd, postfix, squid, samba, cron, rsync и др. Работа с АТС (Asterisk). Администрирование Microsoft Windows XP/7/8/8.1/10, серверных Windows 2003/2008/2012R2. Active Directory, WSUS, IIS и др. Знакомые языки программирования: C++, SQL, PHP, JavaScript. Опыт внедрения и настройки систем контроля доступа. Работа с кассовыми терминалами. Работа с системами видеонаблюдения. Опыт Работы c MySQL, MS SQL 2008. Имею опыт работ c CMS системами (Joomla, WordPress, Bitrix). Знания Web-дизайна: Bootstrap, CSS, HTML5.