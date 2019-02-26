alexprofit

$80
Нужно сделать регистратор аккаунтов. Подробности в переписке.
Базы данных9 заявок
Закрыт
10 месяцев назад
Нужно сделать регистратор аккаунтов. Подробности в переписке.
Сайт состоит из страницы регистрации, главной страницы с рекламой и страницы таблицы с гистограммой. В таблице изменяются значения в динамике. Гистограмма также изменяется в динамике. Таблица отображается только html и JS. Для гистограммы ...
Таблица 8 строк 3 столбца. Значения динамические. Есть текст. Сортировка по убыванию и по модулю.
Нужно сделать копию по адресу- https://themeansar.com/ Меню, регистрацию и оплату оставляем. Все страницы чистим, кроме "Home" и "Help". Поставить на хостинг, домен и админ панель.