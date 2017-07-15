alexr84

Алексей Родин alexr84

 
39 летРоссия/Тверь
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Оптимизаций и продвижение сайтов

Предоставляю услуги по внутренней оптимизации и продвижению сайтов. 

Внутренняя оптимизация:

  • анализ сайта
  • удаление дублей страниц и ссылок
  • удаление циклических ссылок
  • закрытие неинформативных страниц с точки зрения ПС от индексации
  • работа с Google и Яндекс вебмастеров
  • работа с текстом (оптимизация посадочных страниц, повышение релевантности запроса)
  • подбор семантики
  • работа с метаданными
Внешняя оптимизация:

  • анализ конкурентов (каким образом продвигаются)
  • составление анкор листа
  • подбор доноров
  • закупка ссылок