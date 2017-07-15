Оптимизаций и продвижение сайтов
Предоставляю услуги по внутренней оптимизации и продвижению сайтов.
Внутренняя оптимизация:
- анализ сайта
- удаление дублей страниц и ссылок
- удаление циклических ссылок
- закрытие неинформативных страниц с точки зрения ПС от индексации
- работа с Google и Яндекс вебмастеров
- работа с текстом (оптимизация посадочных страниц, повышение релевантности запроса)
- подбор семантики
- работа с метаданными
- анализ конкурентов (каким образом продвигаются)
- составление анкор листа
- подбор доноров
- закупка ссылок
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