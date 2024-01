Технические навыки

Операционные системы: Symbian, Linux, Maemo, Windows NT/2000/XP/Vista

Языки программирования / библиотеки: C/C++, Assembler, Delphi, SQL, Pascal, Visual Basic, Python, C#, OpenGL, Python, Qt

Разработка приложений: Мобильные устройства, Системное программирование, Сети, Клиент-серверные приложения, Базы данных

Теоретические познания: Графы, Моделирование, Оптимизация, Высшая математика, Логика и т.д.

WWW: HTML, Java-апплеты, PHP

Опыт работы

С 15 ноября 2008 по настоящее время Ассистент лаборатории ПетрГУ-Nokia-Nokia Siemens Networks, координатор R&D сотрудничества с Symbian и FRUCT, лидер проекта VT (Virtual Telescope), секретарь организационного комитета программы FRUCT (Finnish-Russian University Cooperation in Telecommunications).

Участие в проектах

Virtual telescope service for Symbian mobile devices Лидер проекта Nokia Research Center

A Maemo-based Personal Organizer in the Internet Event Space Разработчик Лаборатория ПетрГУ-Nokia Open Source and MAEMO

Публикации

04.09 Alexandra Reyss, Progress report of Virtual telescope on mobile device project at 5th FRUCT seminar, Saint-Petersburg, Russia

04.09 Alexandra Reyss, Alexander Kolosov, Progress report of A Maemo-based Personal Organizer in the Internet Event Space at 5th FRUCT seminar, Saint-Petersburg, Russia

05.09 Alexandra Reyss, Sergey Balandin, “Virtual Telescope and Stars Guide Service for Mobile Device”, XII Symposium on Problems of redundancy in information and control systems, Saint-Petersburg, Russia

08.09 Alexandra Reyss, Sergey Balandin, “Overview of opportunities and issues in development of smartphone technologies”, AIS/CAD congress 2009, Divnomorskoe, Russia

11.09 Alexandra Reyss, Sergey Balandin, “Virtual Telescope and Stars Guide Service for Mobile Device” at 6th FRUCT seminar, Helsinki, Finland

05.10 Alexandra Reyss, Sergey Balandin, “Virtual Telescope and Stars Guide Service for Mobile Device” at 7th FRUCT seminar, Saint-Petersburg, Russia

06.10 Alexandra Reyss, Sergey Balandin, “Healthcare, medical support and consultancy application and services for mobile devices, Listvyanka, Irkutsk, Russia

08.10 Alexandra Reyss, Sergey Balandin, “Experience of Development Virtual Telescope Service on Qt”, AIS/CAD congress 2010, Divnomorskoe, Russia

10.10 Alexandra Reyss, Sergey Balandin, “Virtual Telescope Project Progress Report” at 8th FRUCT seminar, Lappeenranta, Finland

Гранты и награды

2009 Honorable Mention в Symbian Student Essay Contest 2009

2008 Получен R&D грант программы сотрудничества Nokia с университетами в России.

2008 Победитель Symbian Student Essay Contest 2008

Знание языков

Русский: Носитель

Английский: Средний (Intermediate)

Профессиональные интересы

• Технологии, ориентированные на мобильные устройства (Maemo/Symbian)

• Моделирование сложных систем и машинное обучение

• Компьютерная графика и дизайн интерфейсов (Adobe Photoshop, Corel Draw, Flash, etc.)

• Сетевые технологии

Дополнительная информация

Август 2008 Летняя школа Maemo в Петрозаводском государственном университете, Россия

Февраль 2009 Зимняя школа Maemo в Петрозаводском государственном университете, Россия

Июль 2009 Летняя школа “ Statistical Modeling and Machine Learning in Computational Systems Biology “, Тампере, Финляндия

Август 2009 Летняя школа “Технология + Бизнес”, Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Россия

Весна 2010 Участник программы «У.М.Н.И.К.»