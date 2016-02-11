alexrudnev8x

Занимаюсь предпочтительно полным циклом разработки от разработки электронной схемы и
заканчивая прикладным ПО под Windows.
Могу выполнить любой этап работы по отдельности.
Этапы работ:
Разработка электронной схемы
Трассировка печатной платы под конкретные требования
Разработка ПО для микроконтроллера если применятся в схеме
Разработка ПО под Windows если требуется установить связь между
электронным узлом и ПК
Владею языками программирования и технологиями:
Delphi / Pascal
C / C++ / C#
Assembler
JavaScript / DHTML / XHTML / HTML / CSS / Ajax
XML
SQL
Применяемые СУБД:
MySQL
Interbase / Firebird
MS Access
Применяемое ПО:
PCAD
Electronic Workbench ARM
VisualStudio 2012
Borland Delphi 2009
AVRStudio 4/6.2
Контактная информация:
email: [email protected] / [email protected]
т.: +79198198152