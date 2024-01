alexrudnev8x

Разработка системного ПО под windows и для микроконтроллеров AVR, PIC, с ядром ARM, разработка электроники.

Занимаюсь предпочтительно полным циклом разработки от разработки электронной схемы и

заканчивая прикладным ПО под Windows.

Могу выполнить любой этап работы по отдельности.

Этапы работ:

Разработка электронной схемы

Трассировка печатной платы под конкретные требования

Разработка ПО для микроконтроллера если применятся в схеме

Разработка ПО под Windows если требуется установить связь между

электронным узлом и ПК

Владею языками программирования и технологиями:

Delphi / Pascal

C / C++ / C#

Assembler

JavaScript / DHTML / XHTML / HTML / CSS / Ajax

XML

SQL

Применяемые СУБД:

MySQL

Interbase / Firebird

MS Access

Применяемое ПО:

PCAD

Electronic Workbench ARM

VisualStudio 2012

Borland Delphi 2009

AVRStudio 4/6.2

Контактная информация:

email: [email protected] / [email protected]

т.: +79198198152