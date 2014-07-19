Хотим сделать форум автолюбителей или что-то по типу . Нужно сделать небольшой дизайн из шаблона и повесить на систему управления ... Система управления только не джумла и не вордпресс... Кто что может подсказать и как лучше ...
- $50Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Есть сайт на Битриксе. Нужно его доработать. Оптимизировать галерею, видоизменить несколько страниц.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Нужно сделать интерьеры помещений. Изображения нужны для сайта разрешением 2000x1800. 1. офисы 2. школы 3. больница 4. детский сад 5. административные здания По этой ссылке можно увидеть светодиодные панели http://www.rockmoscow.ru/#!product/ctpx которые необходимо внедрить в интерьеры, локации те что я описал выше. Конкретных пожеланий ...Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Есть правки с отображением в галереи на сайте. А также есть проблема в резервном копировании на хостинге. Сайт на Битриксе.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Есть готовая верстка. Есть определенные правки которые нужно внести в существующую верстку. А также настроить фильтрацию для одного из разделов по отображению портфолио. А также настроить в дальнейшем на хосте контактную форму. Очень срочно!HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад