Услуги бухгалтера, финансы, подготовка отчетности, анализ деятельности.

Начал заниматься собственным делом около 12 лет назад, долгое время работал в стадии помощника или ио руководителя, вырос и рискнул. Первые годы были не совсем удачными, я все никак не мог понять: а)как возможно при торговой наценке в 35% оставаться без прибыли и с трудом в дебите? б) откуда берутся такого размера налоги если все происходит как описано в пункте "а"? Начал разбираться в финансах, посещать онлайн вебинары, контактировать с людьми, получил финансовое образование и, переводя полученные знания на практику, стал видеть результат. Партнерам-соискателям предлагаю индивидуальный подход к каждому обращению, готов произвести анализ доходов-расходов, оформить отчетность или, по желанию, исполнить услугу разово.