8 лет HTML

7 лет работы с perl - сбор, обработка, пред/постобработка данных (формирование БД(DB,xxSQL) из лог фалов и пр. источников). Формирование mail/web и пр. отчетов. Веб програмирование, создание програм мониторинга и автоматизации процессов/задач.

5 лет програмирования на PHP. Большой опыт работы с библиотеками MySQL, MSSQL PgSQL, LDAP.

2 года работы с JavaScript.

5 лет работы с Linux (рабочие станции и сервера), установка настройка серверов, софта и готовых скриптов (в основном мониторинг - Nagios, RRDTOOLS и клоны). Большой опыт работы с SNMP - написание SNMP сервисов/обработчиков.

Написал WEB интерфейс (PHP) и скрипты автоматизированного управления (Perl) Radius over LDAP аккаунтами + клоны по функционалу удовлетворяющие потребности internet провайдера (dialup, DSL).