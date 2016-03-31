Привет, фрилансер! Для тебя есть небольшая задачка ) Secret – это сайт, который рассказывает о чьем-либо секрете определенной группе лиц. [b]Дизайн[/b] [url=https://www.figma.com/file/O9eY8HtqkgXsZjToVPFDlJRj/Secret?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/O9eY8HtqkgXsZjToVPFDlJRj/Secret?node-id=0%3A1[/url] Нужна адаптивная верстка. Также анимация переходов страниц, будет предоставлен аниматик сайта. Из функционала – авторизация через Вконтакте, Facebook ...
Действие аккаунта приостановлено!
- HTML-верстка18 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется собрать сайт с готовой адаптивной (iphone, ipad) версткой на OpenCart. Техническое задание https://drive.google.com/open?id=1ZPfhORlFuZKRUejImFCmEz7umUEB-xEiVASBeMz340Q Дизайн https://drive.google.com/folderview?id=0B43F8T1CTN5jR1czYTZoOTN1Z00&usp=sharingИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо сверстать интернет-магазин. Дизайн доступен по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=0B43F8T1CTN5jR1czYTZoOTN1Z00&usp=sharing Требования: - адаптивность (адаптивный дизайн есть) - кроссбраузерность Также интересует дальнейшая сборка на CMS OpenCart. Исходники есть только в .sketchHTML-верстка16 заявокЗакрыт8 лет назад