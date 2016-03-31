alexsky

Александр Дресвянников alexsky

 
35 летРоссия/Новосибирск
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Верстка и программирование сайта

    Привет, фрилансер! Для тебя есть небольшая задачка ) Secret – это сайт, который рассказывает о чьем-либо секрете определенной группе лиц. [b]Дизайн[/b] [url=https://www.figma.com/file/O9eY8HtqkgXsZjToVPFDlJRj/Secret?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/O9eY8HtqkgXsZjToVPFDlJRj/Secret?node-id=0%3A1[/url] Нужна адаптивная верстка. Также анимация переходов страниц, будет предоставлен аниматик сайта. Из функционала – авторизация через Вконтакте, Facebook ...

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка интернет-магазина (последующая сборка на OpenCart)

    Доброго времени суток! Необходимо сверстать интернет-магазин. Дизайн доступен по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=0B43F8T1CTN5jR1czYTZoOTN1Z00&amp;usp=sharing Требования: - адаптивность (адаптивный дизайн есть) - кроссбраузерность Также интересует дальнейшая сборка на CMS OpenCart. Исходники есть только в .sketch

    OpenCartSketch
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад