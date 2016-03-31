Привет, фрилансер! Для тебя есть небольшая задачка ) Secret – это сайт, который рассказывает о чьем-либо секрете определенной группе лиц. [b]Дизайн[/b] [url=https://www.figma.com/file/O9eY8HtqkgXsZjToVPFDlJRj/Secret?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/O9eY8HtqkgXsZjToVPFDlJRj/Secret?node-id=0%3A1[/url] Нужна адаптивная верстка. Также анимация переходов страниц, будет предоставлен аниматик сайта. Из функционала – авторизация через Вконтакте, Facebook ...