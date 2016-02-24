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alexsmk
alexsmk
59 лет
Украина
/
Сумы
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
Программирование в Excel. Макросы любой сложности
Программирование в Excel. Макросы любой сложности
Портфолио
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Программа определения штрафных санкций
182 просмотра
Работа с Гугл картами
213 просмотров
Анализ данных сайтов
192 просмотра
Программа учета товаров для продажи и проката
221 просмотр
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