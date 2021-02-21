alexspbweb

Вёрстка и сопровождение сайтов HTML/CSS/JS/Wordpress
Вёрстка лендинга по готовому макету – 3000 р.
Вёрстка лендинга без макета – 4500 р.
Адаптивная вёрстка по готовому макету +1500 р. к стоимости заказа
Адаптивная вёрстка без макета +2500 р. к стоимости заказа
1) Занимаюсь современной адаптивной кросс-браузерной вёрсткой (лэнденги, статические многостраничные сайты).
Используемые технологии: HTML 5, CSS 3
2) Помогаю в установке на хостинг и настройке Wordpress. Занимаюсь вёрсткой в Wordpress по макету. Обучаю пользователей.
Используемые технологии: Photoshop, Figma, Wordpress.
3) Разработка скриптов JS/JQuery для сайтов (формы обратной связи, слайдеры, всплывающие окна, анимация графических эффектов)
Примеры работ:
- адаптивные лендинги:
- Сайт гостиницы-отеля на Wordpress:
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