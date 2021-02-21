Вёрстка и сопровождение сайтов HTML/CSS/JS/Wordpress

Вёрстка лендинга по готовому макету – 3000 р.

Вёрстка лендинга без макета – 4500 р.

Адаптивная вёрстка по готовому макету +1500 р. к стоимости заказа

Адаптивная вёрстка без макета +2500 р. к стоимости заказа

1) Занимаюсь современной адаптивной кросс-браузерной вёрсткой (лэнденги, статические многостраничные сайты).

Используемые технологии: HTML 5, CSS 3

2) Помогаю в установке на хостинг и настройке Wordpress. Занимаюсь вёрсткой в Wordpress по макету. Обучаю пользователей.

Используемые технологии: Photoshop, Figma, Wordpress.

3) Разработка скриптов JS/JQuery для сайтов (формы обратной связи, слайдеры, всплывающие окна, анимация графических эффектов)

Примеры работ:

- адаптивные лендинги:

landing01.alexspbweb.ru

landing02.alexspbweb.ru

- Сайт гостиницы-отеля на Wordpress:

elenahotel.ru