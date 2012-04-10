Разработка сайтов на PHP5-фреймворке Symfony
Если Вам нужно реализовать нестандартную задачу, или же вы просто не хотите использовать CMS, то смело пишите мне.
Предлагаю заняться разработкой вашей идеи на PHP5-фреймворке Symfony.
Преимущество использования фреймворка:
- надежность
- безопасность
- высокая скорость работы
- простота в эксплуатации и дальнейшая модернизация
- возможность решения нестандартных задач
Я работаю с данным фреймворком уже более 3х лет.
Обращайтесь. Мои контакты можно найти в подписи или на странице профиля.
Индивидуальный подход к каждому клиенту, определение конкретных требований к функционалу и помощь в составлении тз и т.д.
Пишите мне на почту: alexssource [ sobaka ] mail.by - личные сообщения на данном сайте не могу прочитать
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
13 лет назад
PHP
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