Разработка сайтов на PHP5-фреймворке Symfony

Если Вам нужно реализовать нестандартную задачу, или же вы просто не хотите использовать CMS, то смело пишите мне.

Предлагаю заняться разработкой вашей идеи на PHP5-фреймворке Symfony.

Преимущество использования фреймворка:

- надежность

- безопасность

- высокая скорость работы

- простота в эксплуатации и дальнейшая модернизация

- возможность решения нестандартных задач

Я работаю с данным фреймворком уже более 3х лет.

Обращайтесь. Мои контакты можно найти в подписи или на странице профиля.

Индивидуальный подход к каждому клиенту, определение конкретных требований к функционалу и помощь в составлении тз и т.д.

Пишите мне на почту: alexssource [ sobaka ] mail.by - личные сообщения на данном сайте не могу прочитать