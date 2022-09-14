alexstepanovhe

Диктор, звукорежиссер, композитор

Профессиональный диктор и звукорежиссер с 2014 года.

Большой опыт работы, широкий спектр подачи от спокойного доходчивого до громкого зазывающего.

Читаю тексты на Английском и Немецком языке

Пародист Сергея Бодрова и Яковлева Ю.В.(БУНША Иван Васильевич)

Возможны и другие игровые персонажи.

Запись на студии

Большой опыт работы в звукорежиссуре. От создания рекламных роликов для радио, до сведения документальных фильмов. Активно пишу музыку в различных жанрах и занимаюсь саунд дизайном.

Веду свой канал на YouTube, где занимаюсь переводом и озвучкой интересных видео на разные тематики.

https://www.youtube.com/c/StepInSense