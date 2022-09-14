alexstepanovhe

Диктор, звукорежиссер, композитор
Профессиональный диктор и звукорежиссер с 2014 года.
Большой опыт работы, широкий спектр подачи от спокойного доходчивого до громкого зазывающего.
Читаю тексты на Английском и Немецком языке
Пародист Сергея Бодрова и Яковлева Ю.В.(БУНША Иван Васильевич)
Возможны и другие игровые персонажи.
Запись на студии
Большой опыт работы в звукорежиссуре. От создания рекламных роликов для радио, до сведения документальных фильмов. Активно пишу музыку в различных жанрах и занимаюсь саунд дизайном.
Веду свой канал на YouTube, где занимаюсь переводом и озвучкой интересных видео на разные тематики.
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