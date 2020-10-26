Создание сайтов под ключ
Привет. Я занимаюсь созданием сайтов на популярной CMS Wordpress, которая позволит Вам редактировать, вносить правки не влезая в код. При создании сайта я делаю первичную СЕО-оптимизацию(прописываю мета-теги, альты, description).Также занимаюсь дизайном, работаю в Adobe Photoshop, Figma. Ещё делаю неповторимые живые и главные обложки для групп ВК, оформление Facebook, канала Youtube. Обращайтесь.
Портфолио
- Создание сайта для пассажирских перевозок88 просмотров
- Создание сайта для компании по Автоматизации96 просмотров
- Создание сайта web-студии94 просмотра
- Создание сайта пассажирских перевозок93 просмотра
- Создание киносайта93 просмотра
- Сайт-визитка104 просмотра
- Редизайн Landing Page107 просмотров
- Оформление YouTube канала96 просмотров
- Создание логотипа и оформление группы ВК85 просмотров
- Магазин кофе111 просмотров
- Оформление Youtube канала109 просмотров
- Сайт-визитка парикмахера830 просмотров