Олександр Султан
Українець, Херсон -це Україна
Більше 18 років в індустрії реклами.
розробка корпоративного стилю
розробка логотипів
розробка банерів та рекламної продукції
редизайни сайтів
особиста справа (друк на тканини - шовкографія, сублімація тощо)
знання програм Ps, Ai, Coral
Портфолио
- Разработка рекламы "отрывашки" на столбы14 просмотров
- Разработка флаера9 просмотров
- Разработка подарочного сертификата на поездку6 просмотров
- Разработка номерного знака на квадроцикл12 просмотров
- Разработка дизайна баннера для социалок8 просмотров
- Разработка дизайна баннера для социалок4 просмотра
- Визуализация маршрута на карте18 просмотров
- Визуализация для заказчика его логотипа13 просмотров
- Разработка визитки13 просмотров
- Баннер для фейсбука5 просмотров
- Баннер на темматику прокат Квадроциклов4 просмотра
- Разработка логотипа8 просмотров