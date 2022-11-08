alexsultan

Александр Султан alexsultan

 
44 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Олександр Султан

Українець, Херсон -це Україна

Більше 18 років в індустрії реклами.

  • розробка корпоративного стилю

  • розробка логотипів

  • розробка банерів та рекламної продукції

  • редизайни сайтів

  • особиста справа (друк на тканини - шовкографія, сублімація тощо)

  • знання програм Ps, Ai, Coral

 

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