Нужно создать интернет магазин, Выбрали UMI-CMS. Нужна будет синхронизация с 1с УНФ. Ждем от Вас предложений Смотрим Ваши работы, Рассматриваем предложение, обсуждаем, что нужно сделать, бюджет, если находим общий язык, приступаем к выполнению. Заранее спасибо.