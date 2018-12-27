Создание и доработка интернет магазина, Бюджет, Сроки оговариваем отдельно. Доработка Дизайна магазина, Доработка, настройка синхронизации с 1С. Доработка функционала.
Интернет-магазины6 заявок
Закрыт
4 года назад
Создание и доработка интернет магазина, Бюджет, Сроки оговариваем отдельно. Доработка Дизайна магазина, Доработка, настройка синхронизации с 1С. Доработка функционала.
Нужно создать интернет магазин, Выбрали UMI-CMS. Нужна будет синхронизация с 1с УНФ. Ждем от Вас предложений Смотрим Ваши работы, Рассматриваем предложение, обсуждаем, что нужно сделать, бюджет, если находим общий язык, приступаем к выполнению. Заранее спасибо.
Первоначальные задачи на сегодня: 1)Сделать на главное меню слева. 2)сделать более красивое меню 3) сделать фильтр товаров по цене 4) возможность поставить цену "от" 5) Добавить фильтр по виду спорта ...