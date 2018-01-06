alexvarboffin

ВЕРСТКА, ПАРСИНГ КОНТЕНТА, ГРАБЕРЫ, КОПИРОВАНИЕ САЙТОВ, !!!АУДИТ БЕЗОПАСТНОСТИ ВАШЕГО САЙТА!!!
ПОСЛЕПРОЕКТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ....
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- ООП, базовый Java, AWT, SWING, графика в Java, JDBC, SQL, GlassFish, Java DB (Derby).
- Web: Servlets, JSP, Applets, HTML, XML, CSS.
- Среда разработки - NetBeans.
- PHP, JavaScript.
- WordPress.
- СУБД FoxPro(опыт коммерческих разработок 5 лет).
- HTML, CSS.
- Знание программных пакетов Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign
- Знания С/С++, Borland C++, Prolog.
- СУБД: MS Access, MS SQL Server 2005,2008.
- Работа с ПК на уровне опытного пользователя
- Знание офисных программ.
Написание макросов VBA, AutoIT,
Опыт написания ботов, брутфорсов, сниферов, кряков, граберов, парсеров...
Совпадение с дизайном
Кроссбраузерность
Поддержка популярных разрешений
Профессиональная верстка сайтов. Создание сайтов под ключ. Полное копирование уже созданных проектов...
Преимущества моей вёрстки:
1. Чистый, грамотный и валидный код без использования всяких "загрязняющих" программ по типу DreamWeaver.
2. Кроссбраузерность. Вёрстка будет отлично смотреться во всех известных браузерах: Firefox, Opera, IE9, IE8, IE7 (редко, кто делает), IE6 (почти никто не делает), Google Chrome.
3. Поддержка разных разрешений.
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Свободно владею персональным компьютером как программист и администратор.
Иностранный язык - русский (отлично), английский, украинский.
Разработчик программ на языке Delphi, C++, Assembler, Flash.
Личные качества:
Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию,
настойчивость, креативность.
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