alexvarboffin

ВЕРСТКА, ПАРСИНГ КОНТЕНТА, ГРАБЕРЫ, КОПИРОВАНИЕ САЙТОВ, !!!АУДИТ БЕЗОПАСТНОСТИ ВАШЕГО САЙТА!!!

ПОСЛЕПРОЕКТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ....

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- ООП, базовый Java, AWT, SWING, графика в Java, JDBC, SQL, GlassFish, Java DB (Derby).

- Web: Servlets, JSP, Applets, HTML, XML, CSS.

- Среда разработки - NetBeans.

- PHP, JavaScript.

- WordPress.

- СУБД FoxPro(опыт коммерческих разработок 5 лет).

- HTML, CSS.

- Знание программных пакетов Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign

- Знания С/С++, Borland C++, Prolog.

- СУБД: MS Access, MS SQL Server 2005,2008.

- Работа с ПК на уровне опытного пользователя

- Знание офисных программ.

Написание макросов VBA, AutoIT,

Опыт написания ботов, брутфорсов, сниферов, кряков, граберов, парсеров...

Совпадение с дизайном

Кроссбраузерность

Поддержка популярных разрешений

Профессиональная верстка сайтов. Создание сайтов под ключ. Полное копирование уже созданных проектов...

Преимущества моей вёрстки:

1. Чистый, грамотный и валидный код без использования всяких "загрязняющих" программ по типу DreamWeaver.

2. Кроссбраузерность. Вёрстка будет отлично смотреться во всех известных браузерах: Firefox, Opera, IE9, IE8, IE7 (редко, кто делает), IE6 (почти никто не делает), Google Chrome.

3. Поддержка разных разрешений.

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Свободно владею персональным компьютером как программист и администратор.

Иностранный язык - русский (отлично), английский, украинский.

Разработчик программ на языке Delphi, C++, Assembler, Flash.

Личные качества:

Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию,

настойчивость, креативность.

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