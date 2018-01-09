Суть Проекта - Сайт на Англ Языке под Северную Америку - об услугах составления резюме и других дополнительных услугах таких как Оптимизация профиля ЛинкедИн Главная цель сделать сайт максимально хорошим для гугла (СЕО) ...
- Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1000
Нужно написать пару виджетов которые будут выводить графики \ таблицы \ пай чарты и прочие граф елементы. В скриншоте примерно как должно это выглядить ( что бы было понятней). ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу специалиста по вордпрес для дописание плагинов и функционала. Наш девелопер покинул нас и ушёл в игнор так и не доработав проект. Сам проект это кастомный сайт состоящих из разных модулей. Нужно умение быстро разбираться ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть АПИ одного сервиса по типу recaptcha. Нужно сделать плагины что бы интегрировать капчу для вот этих CMS систем: API хорошее, очень простое. Задача по себе не сложная но нужно знать особености ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу илюстратора для создания "талисмана(персонажа)" для телеграм канала. + нужно будет создать аватар + шапку для соц сетей (твитер, фейсбук, телеграм, инстаграм) Тематика канала - криптовалюты, в качестве базы для талисмана был выбран ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен аналог бота @iclub_botВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен аналог сайта ICO Stats. Как я понимаю там схема такая: Есть админ панель. В ней можно добавить монету и ее стоимость на исо по формуле (usd собрано\монет продано) Потом ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен Логотип для фонда который инвестирует в криптовалюты. Названия и детали дам в приват. Нужен реально креативный и уникальный дизайн, а не фигня с файвера или график ривера. Лучше сразу давать ссылки на портфолио ...Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно создать аналог сайта icodrops.com и icobench.com/icos Очень важно что бы исполнитель имел навыки в UI\UX а также смог создать максимально адаптивный сайт. Дизайн должен отличаться, некие примеры и наброски я предоставлю. Что нужно ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт7 лет назад