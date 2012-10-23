alexwingchun

Необходимо отрисовать 2 формы подписки (элементы форм) для сайта как 1.на sapato.ru - форма внизу страницы http://joxi.ru/aBVjUdg5CbAVO385F6Q 2. yonamart.ru - форма справа http://joxi.ru/mRVjUdg5CbBdPNnzLeM: Цветовое решение форм в стиле сайта. Акценты должны быть на кнопках 1. Форма внизу страницы. Одно ...