alexwingchun

Друзья, необходимо написать продающий текст для лендинга. Бриф по заданию во вложении. От Вас: - сроки - стоимость - примеры работ Есть вопросы? Задавайте!
Действие аккаунта приостановлено!
- Копирайтинг14 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо спроектировать LP и отрисовать ее. Во вложении бриф. От Вас: - сроки - стоимость - примеры работ Есть вопросы? Задавайте!Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо отрисовать 2 формы подписки (элементы форм) для сайта как 1.на sapato.ru - форма внизу страницы http://joxi.ru/aBVjUdg5CbAVO385F6Q 2. yonamart.ru - форма справа http://joxi.ru/mRVjUdg5CbBdPNnzLeM: Цветовое решение форм в стиле сайта. Акценты должны быть на кнопках 1. Форма внизу страницы. Одно ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо доработать карточку товара интернет магазина на webasyst shop script согласно ТЗ. Для исполнителей с отличным знанием данного движка.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо доработать ЧПУ и корзину для сайта. ТЗ во вложении. Интересуют цены по каждому пункту и реальные сроки. Жду ваших предложений!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад