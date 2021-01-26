alexxandr1983

Александр Мирошниченко alexxandr1983alexxandr1983
40 летУкраина/Чернигов
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
SEO, SMM, PPC. Делаю хорошо в интернете!
- Анализ целевой аудитории.
- SEO.
- SMM.
- PPC.
- SEO-аудит
- Составление маркетинговой стратегии.
- Работа с Google Analytics(есть сертификат об успешном прохождении тестирования Google Analytics IQ
- Сбор семантического ядра в Key Collector.
- Расширение семантики на существующем сайте.
- Работа с контентом..
- Знание офисных программ, работа с Google Docs.
- Работа с Adobe Photoshop и Adobe Premier Pro(начальный уровень).
- Знание WordPress( могу самостоятельно развернуть и настроить сайт, установить необходимые плагины).
- Постановка ТЗ копирайтеру, поиск авторов на биржах копирайтинга и фриланса.
- Использование Ahrefs, Serpstat,SemRush.
- Организация и управление производством контента для информационных сайтов через Google Sheets и bonica.pro