alexxandr1983

Александр Мирошниченко alexxandr1983

 
40 летУкраина/Чернигов
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
SEO, SMM, PPC. Делаю хорошо в интернете!
    • Анализ целевой аудитории.
    • SEO.
    • SMM.
    • PPC.
    • SEO-аудит
    • Составление маркетинговой стратегии.
    • Работа с Google Analytics(есть сертификат об успешном прохождении тестирования Google Analytics IQ

      https://skillshop.exceedlms.com/student/award/68623459

    • Сбор семантического ядра в Key Collector.
    • Расширение семантики на существующем сайте.
    • Работа с контентом..
    • Знание офисных программ, работа с Google Docs.
    • Работа с Adobe Photoshop и Adobe Premier Pro(начальный уровень).
    • Знание WordPress( могу самостоятельно развернуть и настроить сайт, установить необходимые плагины).
    • Постановка ТЗ копирайтеру, поиск авторов на биржах копирайтинга и фриланса.
    • Использование Ahrefs, Serpstat,SemRush.
    • Организация и управление производством контента для информационных сайтов через Google Sheets и bonica.pro

    WordPress