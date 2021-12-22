Создаю оригинальные, качественные видеоролики по вашему вкусу. Яркие эффекты, необычные переходы и специфичные вставки в ваш видеоролик, или же это просто обычная нарезка- придадут вашему видео динамичность, интерес и внимание зрителей. Работаю с эффектами, нарезкой, склейкой, цветом, переходами, качеством и контрастом картинки, аудио. Выполняю задания по ТЗ, редактирую для соц.сетей (тик ток, инстаграм, ютуб, вк и др.) в любое удобное для вас время. Наработанная практика работы за быстрые сроки. Опыт работы - 5 лет (умение работать в таких программах, как Sony vegas pro, CapCut, Adobe premiere pro).

Так же владею навыками фотошопа (опыт- 6 лет), занимаюсь обработкой фото и профессиональной ретушью. В обработку может входить: работа над фотографией, улучшение качества фото, работа с цветом, ретушь, детальная ретушь, замена фона, добавить/удалить детали на фото, формой и эффектами. Индивидуальный подход к клиенту и учитывается мнение каждого, идеи и этапы обговариваются заранее. Все примеры работ в моем профиле. Всегда за дальнейшее сотрудничество, ведь я всегда рад вашим идеям и откликам!