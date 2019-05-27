alexzaycev1991

Web программист

Сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин, панель администратора, наполнение сайта контентом, администрирование сайта, создание и ведение групп в соц.сетях.

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Создание визуализированных отчетов в корпоративном стиле

Благодаря использованию Power BI наши клиенты могут повысить ценность своих данных и ускорить принятие решений. Видить актуальную информацию по их статистическим данным.

Частный бизнессс, крупный бизнесс, образовательные учереждения, банки и тд.

Создание отчетов для вашей сферы деятельности.

Услуги по составлению визуальных отчетов в Power BI

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Разработаю систему электронного общежития E-Campus предназначеную для учета проживающих жильцов в общежитии.

Функциональные возможности:

-Заселение/выселение жильца

-Личная карточка жильца

-Поиск жильца по базе общежития

-Вывод отчетных данных по проживающим

-Статистика свободных/занятых комнат.

Функциональные возможности оговариваются лично и разрабатываются под ваши нужды.Данная система подайдет как частным общежитиям так и образовательным учереждениям которые имеют общежития на своей территории.