alexzaycev1991

Сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин, панель администратора, наполнение сайта контентом, администрирование сайта, создание и ведение групп в соц.сетях.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Создание визуализированных отчетов в корпоративном стиле
Благодаря использованию Power BI наши клиенты могут повысить ценность своих данных и ускорить принятие решений. Видить актуальную информацию по их статистическим данным.
Частный бизнессс, крупный бизнесс, образовательные учереждения, банки и тд.
Создание отчетов для вашей сферы деятельности.
Услуги по составлению визуальных отчетов в Power BI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разработаю систему электронного общежития E-Campus предназначеную для учета проживающих жильцов в общежитии.
Функциональные возможности:
-Заселение/выселение жильца
-Личная карточка жильца
-Поиск жильца по базе общежития
-Вывод отчетных данных по проживающим
-Статистика свободных/занятых комнат.
Функциональные возможности оговариваются лично и разрабатываются под ваши нужды.Данная система подайдет как частным общежитиям так и образовательным учереждениям которые имеют общежития на своей территории.