Образование
Учебное заведение: Академия Управления при Президенте РБ
Факультет: Инновационной подготовки
Специальность: Управление информационными ресурсами
Курс: 4
Форма обучения: очная
Год окончания: 2014
Средний балл успеваемости: 8,4
Дополнительное профессиональное обучение
-Сертификат «Специалист по работе с системой «Яндекс.Директ»»
-Сертификат «1С Битрикс» по курсу «Контент-менеджер»»
-Сертификат «1С Битрикс» по курсу «Администратор корпоративного портала.Базовый»»
Владение иностранными языками
Английский: Upper-Intermediate
Владение программными продуктами
Adobe Photoshop
Microsoft Office
Microsoft Project
Open Office
Visual Studio
BPWin
Movie Maker
Statistika
SPSS
StatGraphics
Origin
AnyLogic
Навыки и умения
- работа с CMS: 1С-Битрикс, WordPress, Drupal, Joomla
- контекстная реклама в системах Яндекс, Google
- анализ сайтов (usability анализ)
- анализ и обработка данных
- средний уровень владения Adobe Photoshop (создание листовок, писем для email рассылки, визиток и др. полиграфической продукции)
- базовый уровень владения HTML
- объектно-ориентированное программирование
- базовый уровень владения языками программирования (С/С++, MFC)
- администрирование информационных систем
- экономико-математическое моделирование
Опыт работы
С июля 2012 года по настоящее время работа в рекламном интернет-агентстве ООО «Молот Медиа» в должности «Специалист по маркетингу». В мои обязанности входит:
- Создание писем для email маркетинга
- Ведение контекстной рекламы в системах Яндекс и Google
- Поиск клиентов для предоставления рекламы в Интернете
- Usability анализ сайтов
- Администрирование строительного портала molot.by
- Ведение переговоров с партнерами строительного портала molot.by
- Написание статей для наполнения контентом сайта molotmedia.by
О себе
Целеустремленная, трудолюбивая, креативная, активная, энергичная, ответственная, коммуникабельная. Занимаюсь спортом. Люблю работать в команде, легко вливаюсь в коллектив. Всегда открыта для новых знаний. Готова учиться. В работе считаю важным находить оригинальные и креативные пути решения задач.