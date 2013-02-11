Образование

Учебное заведение: Академия Управления при Президенте РБ

Факультет: Инновационной подготовки

Специальность: Управление информационными ресурсами

Курс: 4

Форма обучения: очная

Год окончания: 2014

Средний балл успеваемости: 8,4

Дополнительное профессиональное обучение

-Сертификат «Специалист по работе с системой «Яндекс.Директ»»

-Сертификат «1С Битрикс» по курсу «Контент-менеджер»»

-Сертификат «1С Битрикс» по курсу «Администратор корпоративного портала.Базовый»»

Владение иностранными языками

Английский: Upper-Intermediate

Владение программными продуктами

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Microsoft Project

Open Office

Visual Studio

BPWin

Movie Maker

Statistika

SPSS

StatGraphics

Origin

AnyLogic

Навыки и умения

- работа с CMS: 1С-Битрикс, WordPress, Drupal, Joomla

- контекстная реклама в системах Яндекс, Google

- анализ сайтов (usability анализ)

- анализ и обработка данных

- средний уровень владения Adobe Photoshop (создание листовок, писем для email рассылки, визиток и др. полиграфической продукции)

- базовый уровень владения HTML

- объектно-ориентированное программирование

- базовый уровень владения языками программирования (С/С++, MFC)

- администрирование информационных систем

- экономико-математическое моделирование

Опыт работы

С июля 2012 года по настоящее время работа в рекламном интернет-агентстве ООО «Молот Медиа» в должности «Специалист по маркетингу». В мои обязанности входит:

- Создание писем для email маркетинга

- Ведение контекстной рекламы в системах Яндекс и Google

- Поиск клиентов для предоставления рекламы в Интернете

- Usability анализ сайтов

- Администрирование строительного портала molot.by

- Ведение переговоров с партнерами строительного портала molot.by

- Написание статей для наполнения контентом сайта molotmedia.by

О себе

Целеустремленная, трудолюбивая, креативная, активная, энергичная, ответственная, коммуникабельная. Занимаюсь спортом. Люблю работать в команде, легко вливаюсь в коллектив. Всегда открыта для новых знаний. Готова учиться. В работе считаю важным находить оригинальные и креативные пути решения задач.