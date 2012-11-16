Проектировщик конструктор механик AutoCAD расчеты
Чертежи в Акаде. Специализация на механике и металлоконструкциях
Детали машин. Сопромат. Прикладная, теоретическая, техническая механика. Расчеты по механике.
Автокад (Акад, AutoCAD, ACAD).
3Д (3D) моделирование. 3D MAX. Rhinoceros. NURB модели
Образование высшее, университет. Аспирантура.
По специальности инженер-механик-проектировщик
Работал инженером-проектировщиком в течение 6 лет до должности ведущего инженера-конструктора.
Выполняю чертежи в программе AutoCAD.
Специализируюсь на механическом оборудовании и металлоконструкциях
Работаю профессионально, качественно, быстро.
В соответствии со всеми требованиями ГОСТов, ЕСКД, СНИПов и прочего.
Подробную информацию можно найти на указанном сайте и по ссылкам с него.
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