Проектировщик конструктор механик AutoCAD расчеты

Чертежи в Акаде. Специализация на механике и металлоконструкциях

Детали машин. Сопромат. Прикладная, теоретическая, техническая механика. Расчеты по механике.

Автокад (Акад, AutoCAD, ACAD).

3Д (3D) моделирование. 3D MAX. Rhinoceros. NURB модели

Образование высшее, университет. Аспирантура.

По специальности инженер-механик-проектировщик

Работал инженером-проектировщиком в течение 6 лет до должности ведущего инженера-конструктора.

Выполняю чертежи в программе AutoCAD.

Специализируюсь на механическом оборудовании и металлоконструкциях

Работаю профессионально, качественно, быстро.

В соответствии со всеми требованиями ГОСТов, ЕСКД, СНИПов и прочего.

Подробную информацию можно найти на указанном сайте и по ссылкам с него.