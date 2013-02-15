Мне известно, как сделать любой Интернет-ресурс качественным и посещаемым.

Прежде чем предложить вам свои услуги по созданию качественных текстов, скажу, что ни одна технология, применяемая сегодня для продвижения сайтов не способна сделать популярным ваш ресурс, если он наполнен низкокачественным контентом. Посетители просто не захотят продолжительное время находиться на сайте, «напичканном» плохими текстами, которые написаны корявым языком и не содержат полезной информации. Зачастую, несколько хороших статей могут продвинуть сайт больше, чем все способы СЕО оптимизации. Конечно, никто не отрицает роль оптимизации, но только интересные и информационные тексты способны поднять ваш ресурс в топ поисковой выдачи.

Качество статей оказывает большое влияние на продвижение и раскрутку подавляющего большинства интернет-сайтов. Статья должна заинтересовать и удержать посетителя, а если это необходимо – превратить его в покупателя предлагаемой продукции или услуги.

Я готов предложить вам написание качественных и читаемых статей. С опытом работы в сфере копирайтинга более двух лет, мне такое задание под силу. Моя деятельность охватывает многие сферы вебмастеринга. Я успешно работал над текстами самых различных тематик и продвигал сайты разного уровня сложности: от сайтов-визиток до сайтов миллионников. Мне известно, как сделать любой Интернет-ресурс качественным и посещаемым.

Я предлагаю:

• Копирайт то 50 рублей за тысячу знаков без пробела

• Рерайт с исходным материалом до 30 рублей

• СЕО копирайт от 80 рублей

• СЕО рерайт от 60 рублей

• Наполнение сайтов с нуля – обсуждается с каждым заказчиком лично (в зависимости от сложности и поставленных целей)

Предоплата 50 % на Webmoney

Уникально 95-100 % по Адвего (Etxt)

Примеры работ можно посмотреть на сайте https://www.free-lance.ru/users/alf333/ в блоке портфолио.

Контакты: ICQ 62001410девять

Skype alf887

Почта [email protected]

Личный блог http://vivvisq.com/