alfa010203

Компания "Альфа-СПК"

Компания «Альфа-СПК» - это проверенный и надежный поставщик, производитель современного, высокотехнологичного оборудования для малого и среднего бизнеса. Наша компания рада Вам предложить оборудование для переработки изношенных автомобильных шин в резиновую крошку, строительное оборудование (бетонные заводы, миксеры, асфальтные заводы), оборудование для производства резиновых напольных покрытий (резиновая плитка, брусчатка, бордюры, бесшовные резиновые покрытия для стадионов и детских площадок), оборудование для переработки металлолома (прессы, брикетиры, аллигаторные ножницы, пресс ножницы, ломовозы). Все предлагаемое оборудование имеет международные сертификаты качества, имеет высокую надежность, быструю окупаемость, предоставляем гарантию до трех лет. Посетите наш сайт, и вы детально ознакомитесь с нашей продукцией, сможете посмотреть фото и видео материалы, изучить бизнес-планы и подчеркнуть для себя другую полезную информацию. « АЛЬФА-СПК» - лучшие условия, лучшие цены!