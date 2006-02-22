Многоуважаемые дизайнеры! Нам нужен дизайн (только дизайн, не верстка и не программирование) сайта для нашей компании, причем довольно-таки быстро. Итак, фирма Альфа-группа -- это молодая страховая компания. Мы хотим достойное представительство нашей фирмы в интернете, поэтому сразу ...