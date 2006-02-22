alfagrupa

Гость alfagrupa

 
50 летРоссия/Калининград
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Иконки для сайта

    $50

    нам нужны иконки для сайта. 5 иконок: главная, о компании, услуги, цены, контакты. Присылайте свои предложения и примерные сроки изготовления.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайн сайта для страховой компании

    $500

    Многоуважаемые дизайнеры! Нам нужен дизайн (только дизайн, не верстка и не программирование) сайта для нашей компании, причем довольно-таки быстро. Итак, фирма Альфа-группа -- это молодая страховая компания. Мы хотим достойное представительство нашей фирмы в интернете, поэтому сразу ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    18 лет назад