$50
нам нужны иконки для сайта. 5 иконок: главная, о компании, услуги, цены, контакты. Присылайте свои предложения и примерные сроки изготовления.
Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
Закрыт
18 лет назад
нам нужны иконки для сайта. 5 иконок: главная, о компании, услуги, цены, контакты. Присылайте свои предложения и примерные сроки изготовления.
Многоуважаемые дизайнеры! Нам нужен дизайн (только дизайн, не верстка и не программирование) сайта для нашей компании, причем довольно-таки быстро. Итак, фирма Альфа-группа -- это молодая страховая компания. Мы хотим достойное представительство нашей фирмы в интернете, поэтому сразу ...