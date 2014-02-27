alfalider

Кротов alfalider

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Являюсь заказчиков, а не посредником.

Общение и переписку веду через e-mail или ICQ.

E-mail: 78zakon(собака)gmail.com

Отзывы фрилансеров

odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Доработать визитные карточки, внести правки
Сергей очень надёжный заказчик. В который раз убеждаюсь в его пунктуальности и ответственном подходе к проекту! Чёткое разъяснение задания, оперативная помощь на возникшие вопросы, своевременная оплата… Спасибо за проект!
Спасибо Дмитрию за оперативное внесение правок в макет визиток. Быстро и недорого, исполнитель оперативно выполняет работу без лишних вопросов.
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odve
41 год
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Сделать логотип для сайта
Сергей быстро предоставил подробное задание, помог внести поправки и произвёл предоплату! Сотрудничеством доволен!
Дмитрий выполнил работу быстро и без заморочек. Первые варианты ЛОГО предоставил на обзор через час после начала работы, быстро внес нужные правки и сдал работу.
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BENSON90
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
7 баллов
12 лет назад
Сделать шапку сайта = логотип + надпись
Отсутствовало грамотное тех. задание. Оплата своевременная.
Были сложности со сроком исполнения задания.
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