Сделать сайт на Word Press Юридическая тема Требуется сделать главную + 2 отдельных продающих лендинга, на разные услуги. Тексты есть. Темы - юрист по недвижимости, семейные споры - разводы, ...
Являюсь заказчиков, а не посредником.
Общение и переписку веду через e-mail или ICQ.
E-mail: 78zakon(собака)gmail.com
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Требуется реализовать идею уличного плаката 1500 на 3000 см., сделать макет таблички на входную дверь. Подробности расскажу исполнителю.Наружная реклама21 заявкаЗакрыт11 лет назад
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Добрый день. Задача простая: 1. В готовом макете визитки поменять текст и номер телефона (исходник править в Adobe InDesign) 2. сделать отдельный макет новой визитной карточки ...Дизайн продукции19 заявокЗакрыт12 лет назад
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Добрый день. Требуется Вебмастер который может реализовать на готовом сайте вывод и построение системы рейтингов на основании отзывов и оценок. Так же необходимо дописать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Ищу программиста который может реализовать вывод и построение системы рейтингов на основании отзывов и оценок. Так же необходимо дописать функции для стандартной формы комментирования на Wordpress. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Требуется специалист по WordPress, для консультаций (есть несколько вопросов по правильной доработке сайта) и дальнейших доработок сайтов на WP. Задания разные от поменять местами блоки до программирования различных сервисов ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
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Требуется специалист по Битриксу, для консультаций (есть несколько вопросов по правильной доработке сайта) и дальнейших доработок сайта на Битрикс.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад