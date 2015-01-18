alfavit295

Образование
2010 ВГЭТК
энергетический, ремонт и обслуживание электрооборудования
Знание языков
Русский — родной
Английский — базовые знания
Опыт работы 3 года 1 месяц
Июль 2013 — сентябрь2013 3 месяца
ООО Премиум Мобил Волгоград
продавец-консультант
Работа с покупателями. Продажа цифровой техники и услуг
Сентябрь 2012 — март20137 месяцев
ООО Смарт Софт
Консультант
Настройка компьютеров, оргтехники и ПО. Обучение персонала работе в предоставляемом ПО. Поддержка по закрепленным объектам.
Март 2012 — август 20126 месяцев
ООО Открытая линия Волгоград
Менеджер
Продажа услуг. Техническая поддержка абонентов компании. Консультирование по предоставляемым услугам, тарификации, настройке оборудования.
Март 2011 — февраль20121 год
ООО Мобильный город Волгоград
продавец консультант
Абонентское обслуживание по услугам Билайн. Продажа телефонов, цифровой техники и аксессуаров.
Июнь 2010 — март 201110 месяцев
ЗАО АстартаВолгоград
менеджер
Заключение договоров на предоставление доступа в интернет. Абонентское обслуживание. Работа с претензиями.
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия