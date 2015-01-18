alfavit295

Образование

2010 ВГЭТК

энергетический, ремонт и обслуживание электрооборудования

Знание языков

Русский — родной

Английский — базовые знания

Опыт работы 3 года 1 месяц

Июль 2013 — сентябрь2013 3 месяца

ООО Премиум Мобил Волгоград

продавец-консультант

Работа с покупателями. Продажа цифровой техники и услуг

Сентябрь 2012 — март20137 месяцев

ООО Смарт Софт

Консультант

Настройка компьютеров, оргтехники и ПО. Обучение персонала работе в предоставляемом ПО. Поддержка по закрепленным объектам.

Март 2012 — август 20126 месяцев

ООО Открытая линия Волгоград

Менеджер

Продажа услуг. Техническая поддержка абонентов компании. Консультирование по предоставляемым услугам, тарификации, настройке оборудования.

Март 2011 — февраль20121 год

ООО Мобильный город Волгоград

продавец консультант

Абонентское обслуживание по услугам Билайн. Продажа телефонов, цифровой техники и аксессуаров.

Июнь 2010 — март 201110 месяцев

ЗАО АстартаВолгоград

менеджер

Заключение договоров на предоставление доступа в интернет. Абонентское обслуживание. Работа с претензиями.

Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия