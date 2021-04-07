Творчески и уникально: тексты, сценарии работа в фотошопе (коллажи, открытки, этикетки, визитки, реставрация и др.), создание видеороликов

Ганецкая Алла Антоновна, закончила факультет журналистики БГУ, владею русским и белорусским

языками в совершенстве, английский базовый. Дополнительно училась по специализации «режиссёр массовых праздников». Более 10 лет работала режиссёром массовых мероприятий районного Дома культуры, затем, ещё 15 лет – режиссёром областных

мероприятий Минской области (ГУ "МИнский областной центр народного творчества") Специальные навыки: есть опыт работы фрилансером в области рерайта/копирайта, владею навыками работы в Adobe Photoshop, Movavi Video Editor Дополнительная информация: к работе подхожу творчески, грамотность и уникальность гарантиру