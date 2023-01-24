О себе

Алексей, выпускник IT-колледжа, города Пензы, по специальности "специалист по информационным сетям". В 2022 году прошёл повышение квалификации на базе курсов при Бауманском Университете по программе "Тестирование ПО".



Параллельно с обучением я приобрёл свой первый опыт работы, где смог проявить свои организаторские навыки. Получил рекомендации с первых мест работы.



Рассматриваю сейчас предложения на должность тестировщика ПО, готов рассмотреть программы стажировок с возможностью полного погружения в профессиональную среду и развития моих компетенций.



Заранее благодарю за предложения.