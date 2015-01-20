alhimialab

Архитектурное бюро «Алхимия lab» осуществляет разработку дизайна интерьеров различной направленности – мы работаем и с жилыми (квартиры, дома, таун-хаусы), и с общественными (офисы, рестораны, клубы и т.д.) помещениями. Наша деятельность сродни алхимии – мы ищем новые идеи для дизайна интерьеров, разрабатываем ландшафтный дизайн, экспериментируем с перепланированием помещений и находим необычные решения при декорировании. Для нас важно придать каждому помещению особый стиль и характер, поэтому мы часто предлагаем дополнить интерьер творческими работами, среди которых разнообразные мозаичные панно, росписи, фотографии, антиквариат и многое другое.