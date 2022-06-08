ali_navisual

Создаю визуал для ленты и сторис, веду аккаунты в Инстаграмм

Создание визуальной концепции для ленты и сторис в Инстаграм через раскрытие личности (человека или бренда).

Ведение аккаунтов:

-составление контент-плана;

-разработка SMM-стратегии;

-создание сторис;

-написание постов, создание креативов к ним.

Знаю английский на уровне C1 (если будет необходимо).

Портфолио можете посмотреть по ссылке:

https://disk.yandex.ru/d/Pba4bJDRJPtnhg