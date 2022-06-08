ali_navisual

Алина Сабирзянова ali_navisualali_navisual
25 летРоссия/Казань
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создаю визуал для ленты и сторис, веду аккаунты в Инстаграмм
Создание визуальной концепции для ленты и сторис в Инстаграм через раскрытие личности (человека или бренда).
Ведение аккаунтов:
-составление контент-плана;
-разработка SMM-стратегии;
-создание сторис;
-написание постов, создание креативов к ним.
Знаю английский на уровне C1 (если будет необходимо).
Портфолио можете посмотреть по ссылке:
Действие аккаунта приостановлено!