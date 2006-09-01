alia-maulesheva

Образование
Окончила в 2006 году Львовский национальный университет имени И. Франко, квалификация "Филолог. Преподаватель английского и немецкого языков и литературы", специальность «Язык и литература».
Учитель английского языка
c 09.2006 по 08 2009
г. Львов, средняя общеобразовательная школа №3
Учитель английского языка
с 09.2009 по 06.2012
г. Киев, средняя специализированная школа №48.
Учитель английского языка
с 06.2012 по настоящее время
г. Киев, УВК ЭкоНад №30, специализированная школа 1 степени с углубленным изучением иностранных языков;
Репетитор, английский язык
с 2008 по настоящее время
Хочу получить работу переводчиком с возможность профессионального и карьерного роста, целеустремленная, без вредных привычек, быстро учусь сама и могу обучать других.