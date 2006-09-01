alia-maulesheva

Алия Маулешева, Педагог, Преподаватель английского языка, репетиро

Образование

Окончила в 2006 году Львовский национальный университет имени И. Франко, квалификация "Филолог. Преподаватель английского и немецкого языков и литературы", специальность «Язык и литература».

Учитель английского языка

c 09.2006 по 08 2009

г. Львов, средняя общеобразовательная школа №3

Учитель английского языка

с 09.2009 по 06.2012

г. Киев, средняя специализированная школа №48.

Учитель английского языка

с 06.2012 по настоящее время

г. Киев, УВК ЭкоНад №30, специализированная школа 1 степени с углубленным изучением иностранных языков;

Репетитор, английский язык

с 2008 по настоящее время

Хочу получить работу переводчиком с возможность профессионального и карьерного роста, целеустремленная, без вредных привычек, быстро учусь сама и могу обучать других.