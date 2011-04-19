Нужно нарисовать лого группы вк. Внизу прикреплен файл с действующем лого. Нужно сделать примерно в таком стиле. Только покрасивее и рыбка, чтобы была не злая. буквы РВОВ оставить. группа vk.com/rvov34
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Необходимо перенести рисунок ручкой в графикуИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
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