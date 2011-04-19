aliasst

Виталий aliasst

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Качественно и в срок выполню ваш заказ на:

  • html-верстку, допиливание шаблонов.
  • изменение структуры, дополнение функционала сайтов системы Wordoress
  • лендинги
Навыки:

  • знание HTML, CSS, JS, PHP
  • большой опыт работы с Wordpress
  • знание графических редакторов (Photoshop, Corel Draw) на достаточном для работы уровне
  • понимание базовых принципов SEO для оптимизации сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

willb0rg
39 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Подкорректировать аватарку группы
Задача поставлена максимально доступно и понятно. Оплата в срок без задержек. Всегда на связи. Заказчик доволен выполненной работой. А я довольна удачной сделкой. Спасибо. Всего хорошего!
Хочу сказать Огромное спасибо Екатерине. Когда был сделан заказ по дизайну, я даже не ожидал, что выйдет так хорошо
Ответный отзыв
Anna_Ant
Анна 
41 год
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Создание меню и аватарки для группы ВК
Выполняла заказ Виталия на создание аватара и меню для группы в Контакте. Задача была поставлена четко и ясно, оплата - моментально после выполнения заказа. Очень понравилось работать!
Заказывал у Анны дизайн группы Вконтакте. Работа была выполнена отлично и намного раньше поставленного срока. Были учтены все мои пожелания. Приятно работать!
Ответный отзыв