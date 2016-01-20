alibekov-taufik

Требуется внести изменения в шаблон для отображения мета тегов title, кейворд, дискрипшин. Возможно причина не в файле index.php
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
8 лет назад
Требуется внести изменения в шаблон для отображения мета тегов title, кейворд, дискрипшин. Возможно причина не в файле index.php
Не могу настроить шаблон evcon демо пример сайта demo.videooperator.info не получается разместить картинку с лево msk.videooperator.info стоимость услуги сразу пишите. оплата по факту. надоело попадать на мошенников