aliberryna

Краткая информация обо мне:

Здравствуйте, расскажу Вам о своей практике заработка в Интернете - КОПИРАЙТИНГ . На данном сервисе я совершенно недавно, но уже более полу года работаю в этом русле. На различных сайтах писала множество статей на совершенно разные темы. Но вскоре мне надоело писать на одни и те же темы ( на тех сайтах не было новых тем для статей) и я решилась "перелезть" на другой, а именно этот.

МОНТАЖ ВИДЕО, ОБРАБОТКА ФОТО - профессионал своего дела. Я полупрофессиональный фотограф, учусь в колледже ВГИК на факультете искусство фотографии. Так же занимаюсь монтажом видео. Не раз уже делала на заказ видео клипы ( с красиво подобранными кадрами и музыкой), музыкальные, свадебные и клипы с поздравлениями.