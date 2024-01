Фрилансер/Бюро переводов. Локализация сайтов и ПО, переводы любых текстов

Ясен Тунев. Профессиональный переводчик-фрилансер - Английский/Болгарский/Русский. Владелец бюро письменных и устных переводов, локализации сайтов и ПО. Копирайтинг на иностранных языках.Web-дизайн. Своя база из более 300 фрилансеров, проживающих в разных странах мира.

Услуги по легализации документов и выдаче апостилей и удостоверений болгарских министерств и ведомств.

Недвижимость в Болгарии - курорты Черноморского побережья, горнолыжные курорты, София, Пловдив, Варна, Бургас. Юридические услуги по приобретению недвижимости и оформлению собственности.

Регистрация компаний в Болгарии. ПМЖ в Болгарии и болгарское гражданство.

Бюро переводов Алис Транслейшнс, София, Болгария.

Мы предлагаем следующие виды услуг:

- Письменные переводы всех видов документов

- Последовательный и синхронный устный перевод на конференциях, переговорах, симпозиумах и других мероприятиях

- Более 30 европейских и азиатских языков

- Услуги по организации конференций (бронирование мест в отелях и аренда зала, оборудование, логистика)

- Локализация Web- сайтов

- Web дизайн- HTML, Flash

- Верстка- Adobe Frame Maker, InDesign, Quark Xpress

- Локализация программного обеспечения

- Легализация документов во всех болгарских официальных инстaнциях и в иностранных посольствах в Софии.

- Коллектив профессиональных переводчиков с многолетним опытом

- Использование компьютерных программ переводческой памяти (TRADOS,SDLX,Star Transit) и других передовых технологий в сфере переводов

- Персонализированные глоссарии и терминологичские базы данных для крупных проектов

- Управление проектами в сфере переводов

- Помощь иностранным гражданам, прибывающим в Болгарию (квартиры, аренда автомобилей,покупка недвижимости, юридические услуги, страховое обслуживание и т.д.)

Если Вам необходима более подробная информация о наших услугах, свяжитесь с нами по указанным ниже телефонам :

Тел.:+359 2 4818919

Тел./факс:+359 2 9806773

Моб.: +359 898 446392

Skype: ashtreebg

или пишите нам :

[email protected]

[email protected]

или добро пожаловать в наш офис:

ул. Уилям Гладстон, 42, вх. Б

этаж 1, офис 2

СОФИЯ, BG-1000

БОЛГАРИЯ

