alice_b_274

Презентации, редактура текста, помощь с курсовыми и дипломами
За плечами:
Художественная школа при МАрхИ (более 10 лет)
Курс Bonnie&Slide - 1 ступень
Курс Bonnie&Slide - 2 ступень
Курс "Визуализация аналитических данных"
Курс Esprezo "Страх и ненависть к презентациям"
3 года ЕЖЕДНЕВНОЙ работы в PowerPoint
Люблю красивые и разные презентации, дружу с графиками и могу визуализировать любые данные.
Врожденная грамотность, твердая 5 по русскому языку, знаю английский (успешно сдан TOEFL для поступления в Queens College) и французский (сертификат DALF)
Умею набивать уникальность любому тексту без искажения смысла и скрытых символов - ручная работа.
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