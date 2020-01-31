alice_b_274

Презентации, редактура текста, помощь с курсовыми и дипломами

За плечами:

Художественная школа при МАрхИ (более 10 лет)

Курс Bonnie&Slide - 1 ступень

Курс Bonnie&Slide - 2 ступень

Курс "Визуализация аналитических данных"

Курс Esprezo "Страх и ненависть к презентациям"

3 года ЕЖЕДНЕВНОЙ работы в PowerPoint

Люблю красивые и разные презентации, дружу с графиками и могу визуализировать любые данные.

Врожденная грамотность, твердая 5 по русскому языку, знаю английский (успешно сдан TOEFL для поступления в Queens College) и французский (сертификат DALF)

Умею набивать уникальность любому тексту без искажения смысла и скрытых символов - ручная работа.