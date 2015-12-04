aliceberkana

Алиса Беркана aliceberkana

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
• Издательская деятельность • Журналистика • Пресса

PR Content,  Social Media Marketing,  Контекстная реклама,  Написание статей,    Управление проектами, Ведение переговоров , SMM,  Мониторинг СМИ , Креативность ,  Написание текстов,  Event Management,   Управление командой,  MS PowerPoint  Прямые продажи,  E-Mail Marketing,  Наполнение контентом,  Редактирование,  Написание пресс-релизов,  Редакторская деятельность,  Копирайтинг,  Журналистика,  Рерайтинг

Написание статейPowerPoint