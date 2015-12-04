aliceberkana

Алиса Беркана aliceberkanaaliceberkana
29 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
• Издательская деятельность • Журналистика • Пресса
PR Content, Social Media Marketing, Контекстная реклама, Написание статей, Управление проектами, Ведение переговоров , SMM, Мониторинг СМИ , Креативность , Написание текстов, Event Management, Управление командой, MS PowerPoint Прямые продажи, E-Mail Marketing, Наполнение контентом, Редактирование, Написание пресс-релизов, Редакторская деятельность, Копирайтинг, Журналистика, Рерайтинг
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