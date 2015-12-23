alicebrassy

Нужен он-лайн конструктор штампов как здесь, например http://www.stamp-capital.com.ua/stampeditor/ или здесь http://copy.spb.ru/develop_new_copy/generator_copy/ Идеальный вариант - как здесь https://mystampready.com/ru/konstruktor/ Работаем по договору оказания услуг, желательно с ИП. Оплата на РС или карту только после сдачи работы, т.е. после того, как констурктор был ...