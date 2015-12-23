alicebrassy

Для сайта magnikon.ru необходимо снимать, озвучивать и монтировать видео-обзоры-инструкции по сбору каждой конкретной модели конструктора. Ознакомиться с конструкторами можно тут: [url=http://magnikon.ru]http://magnikon.ru[/url] Как должен выглядеть видеообзор-инструкция: 1. На любом (желательно однотонном фоне или фоне с логотипом) человек собирает ...
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- Презентации3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен он-лайн конструктор штампов как здесь, например http://www.stamp-capital.com.ua/stampeditor/ или здесь http://copy.spb.ru/develop_new_copy/generator_copy/ Идеальный вариант - как здесь https://mystampready.com/ru/konstruktor/ Работаем по договору оказания услуг, желательно с ИП. Оплата на РС или карту только после сдачи работы, т.е. после того, как констурктор был ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно доработать магазин на Wordpress. Плагин магазина wp-shop. Отредактировать: 1. Картинки в корзине не отображаются поcле обновления плагина wp-shop (плагин дописывался, после обновления эти настройки потерялись) 2. Заказы дублируются – один приходит без данных заказчика, второй – с ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад