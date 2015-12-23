alicebrassy

Олеся Коновалова alicebrassy

 
35 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Профессиональные видеообзоры для магнитных конструкторов Магникон

    Для сайта magnikon.ru необходимо снимать, озвучивать и монтировать видео-обзоры-инструкции по сбору каждой конкретной модели конструктора. Ознакомиться с конструкторами можно тут: [url=http://magnikon.ru]http://magnikon.ru[/url] Как должен выглядеть видеообзор-инструкция: 1. На любом (желательно однотонном фоне или фоне с логотипом) человек собирает ...

    Презентации3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать конструктор штампов

    Нужен он-лайн конструктор штампов как здесь, например http://www.stamp-capital.com.ua/stampeditor/ или здесь http://copy.spb.ru/develop_new_copy/generator_copy/ Идеальный вариант - как здесь https://mystampready.com/ru/konstruktor/ Работаем по договору оказания услуг, желательно с ИП. Оплата на РС или карту только после сдачи работы, т.е. после того, как констурктор был ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добработка интернет-магазина на Wordpress - плагин wp-shop

    Нужно доработать магазин на Wordpress. Плагин магазина wp-shop.    Отредактировать:   1. Картинки в корзине не отображаются поcле обновления плагина wp-shop (плагин дописывался, после обновления эти настройки потерялись)  2. Заказы дублируются  – один приходит без данных заказчика, второй – с ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад