Привет! Меня зовут Алиса, я веб-дизайнер. Да, я та самая Алиса в стране чудес, которая может сделать что-то правильное, а может и начудить, за что бывает крайне неудобно. Но вообще всегда стараюсь угодить :)

Опыт в дизайне небольшой, но работаю я уже с 16 лет. Я жутко не люблю бездельничать, как в той книге: «Убить Время! Разве такое ему может понравиться! Если б ты с ним не ссорилась, могла бы просить у него все, что хочешь.»

Сладкое - это конечно моя слабость, но я занимаюсь спортом ( футболистка ). Наверно оттуда у меня такая дисциплинированность.

Почти всегда пугают невоспитанные и неграмотные люди, хотя сама порой допускаю оплошности, за которые стыдно. В дизайне люблю эстетичность и минимализм, но если надо что-то «эдакое» - без проблем!

И напоследок цитата из моей любимой книги: «Если бы каждый человек занимался своим делом, Земля бы вертелась быстрее.»