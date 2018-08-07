Разработка сайтов на Wordpress

Я занимаюсь разработкой сайтов,LP, интернет-магазинов на Wordpres, html+php+JS. Работаю по специальности с 2009 года.Хорошо знаю движок Wordpress, его особенности и скрытые возможности, поэтому могу воплощать на сайте как самые обычные, так и нестандарнтые решения. В портфолио есть несколько примеров работ сайтов на Вордпресс: от сайта-визитки до интернет-магазина и каталога недвижимости.Помимо непосредственно создания сайтов "под ключ" выполняю работы связанные с вёрсткой, в т.ч адаптивной. Так же могу помочь администрировании сайта, сервера и проконсультировать по вопросам, связанным с регистрацией, обслуживанием доменов и хостинга.В сферу моих профессиональных интересов так же входит поисковая SEO-оптимизация, как внутренняя так и внешняя, создание рекламых кампаний в Яндекс-директ.Стоимость моих услуг достаточно адекватная, возможно ниже чем у других, но это никак не сказывается на качестве выполняемых работ.Готов к обсуждению цены и ваших условий!