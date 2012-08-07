Дизайнер
Образование:
Дизайн архитектурной среды - Институт Архитектуры и Дизайна, Магистр Дизайнер-архитектор
Оказываю услуги в различных сферах дизайна:
Web-дизайн
Разработка логотипа
Фирменный знак
Дизайн обложек CD и DVD
Дизайн календаря
Дизайн открыток
Иллюстрации
Дизайн обложки
Дизайн рекламных модулей
Дизайн буклета
Портфолио:
http://freelance.ru/users/alicetwon/
В данный момент имею дело с векторной графикой. Занимаюсь дизайном ремней для гитар (МузТорг)
E-mail: [email protected]
ICQ: 377445268
Действие аккаунта приостановлено!