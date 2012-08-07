Дизайнер

Образование:

Дизайн архитектурной среды - Институт Архитектуры и Дизайна, Магистр Дизайнер-архитектор

Оказываю услуги в различных сферах дизайна:

Web-дизайн

Разработка логотипа

Фирменный знак

Дизайн обложек CD и DVD

Дизайн календаря

Дизайн открыток

Иллюстрации

Дизайн обложки

Дизайн рекламных модулей

Дизайн буклета

Портфолио:

http://freelance.ru/users/alicetwon/

В данный момент имею дело с векторной графикой. Занимаюсь дизайном ремней для гитар (МузТорг)

E-mail: [email protected]

ICQ: 377445268