aliciakolesnik

Алиса Колесникова aliciakolesnikaliciakolesnik
21 годУкраина/Одесса
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
SMM-специалист, контент-мейкер
НАВЫКИ:
- SMM: оформление, "упаковка" аккаунта в Инстаграме, ведение профиля, продвижение, таргетированная реклама
- Создание контента: посты, сторис
- Обработка фото/видео
- Фотоъёмки для коммерческих аккаунтов
- Создание презентаций
- Монтаж для Инстаграма
- Вычитка постов, чек-листов, гайдов
- Личный ассистент блогера
- Продумывание визуала для Инстаграма, съёмка, планирование лента, обучение - как разовый проект
Estetista Lab, школа косметологии - ведение Инстаграма.
Подробнее - в портфолио.
КАЧЕСТВА:
- Дисциплинированность
- Быстрая обучаемость
- Тайм-менеджмент
- Художественная грамотность
- Креативность
- Стрессоустойчивость
ЯЗЫКИ:
Русский
Украинский
Английский (В2)
Немецкий (В1)
ПОРТФОЛИО: https://docs.google.com/document/d/1-QWRd6VO4Uvjr1oZGwTObX0dF92w8ineW00ebxbb9hU