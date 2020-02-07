aliciakolesnik

Алиса Колесникова aliciakolesnik

 
21 годУкраина/Одесса
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
SMM-специалист, контент-мейкер

НАВЫКИ:

  • SMM: оформление, "упаковка" аккаунта в Инстаграме, ведение профиля, продвижение, таргетированная реклама
  • Создание контента: посты, сторис
  • Обработка фото/видео
  • Фотоъёмки для коммерческих аккаунтов
  • Создание презентаций
  • Монтаж для Инстаграма
  • Вычитка постов, чек-листов, гайдов
  • Личный ассистент блогера
  • Продумывание визуала для Инстаграма, съёмка, планирование лента, обучение - как разовый проект
ОПЫТ РАБОТЫ:

Estetista Lab, школа косметологии - ведение Инстаграма.

Подробнее - в портфолио.

КАЧЕСТВА:

  • Дисциплинированность
  • Быстрая обучаемость
  • Тайм-менеджмент
  • Художественная грамотность
  • Креативность
  • Стрессоустойчивость
ЗАНЯТОСТЬ: неполная.

ЯЗЫКИ:

Русский

Украинский

Английский (В2)

Немецкий (В1)

ПОРТФОЛИО: https://docs.google.com/document/d/1-QWRd6VO4Uvjr1oZGwTObX0dF92w8ineW00ebxbb9hU