Веб разработчик
Фул-стек разработчик, сео оптимизатор. Опыт работы более 7 лет. В команде художник/дизайнер.
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Портфолио
- Визитная карточка мото секонхенда11 просмотров
- Визитная карточка свадебного салона9 просмотров
- Рекламные буклеты12 просмотров
- Логотип фирмы по ремонту комьютеров14 просмотров
- Логотип сайта стабилизированной древесины17 просмотров
- Логотип строительной фирмы9 просмотров
- Landing фитнес центра9 просмотров
- Каталог сайта строительной фирмы9 просмотров
- Landing сайта ремонта инструментов8 просмотров