aliemigacheva

Переводчик английский/русский/украинский

Здравствуйте! Я дипломированный переводчик (английский/русский/украинский) с 7-летним опытом работы.

Переводы – это моя страсть, ведь таким образом можно узнать много нового и внести вклад в множество удивительных проектов по всему миру.

С более чем 7-летним опытом работы в качестве переводчика, я освоила несколько различных областей специализации. Они включают:

Бизнес • Экономика • Право • Гостиничный бизнес / Кейтеринг • Игорный бизнес • Строительство / Инфраструктура • Финансы • Здравоохранение • Фармацевтика • Общие переводы и т.д.

Я перевожу следующие типы текстов:

Приложения • Статьи • Свидетельства • Дипломы • Книги • Брошюры • Деловая корреспонденция • Контракты • Игры • Инструкции • Руководства • Меню • Рассылка • Презентации • Пресс-релизы • Проекты • Деловые предложения • Опросные листы • Отзывы • Отчеты • Опросы • Тендеры • Веб-сайты и многое другое.