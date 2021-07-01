Я имею образование переводчика в сфере профессиональной коммуникации и знаю два иностранных языка: английский (уровень C1) и немецкий (уровень B2). Я исполнительна и ответственна, поэтому я всегда грамотно довожу дело до конца и стремлюсь сделать любой текст идеальным. Я обладаю хорошим слогом и языковой интуицией.
Интересуюсь разносторонними тематиками.
Около года я работала в переводческом бюро "ЛингвоТерра" во Владимире. Я переводила контракты, паспорта безопасности, − работала с подобной документацией.
Услуги, которые я оказываю:
1. Перевод текстов общей тематики с английского/на английский, с немецкого/на немецкий
2. Перевод технической документации с английского/на английский, с немецкого/на немецкий
3. Ведение деловой переписки
Если Вы хотите качественного результата - пишите мне.
- Публицистический текст об университете41 просмотр