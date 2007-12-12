Сайт www.babypages.ru нужен новый современный дизайн. Оплата только по факту, без предоплаты. Рассмотрю только те предложения, где указаны сроки и стоимость работы.
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется доработка и оптимизация кода интернет магазина www.babypages.ru ASP(JScript). Желательно знание Ajax.пишите [email protected]Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Нужен опытный специалист для раскрутки сайта детской тематики. Интересует долгосрочное сотрудничество. Обязательно - возможность подъезжать в офис для обсуждения (Москва, центр).Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт16 лет назад
Разработчиков с опытом работы более 5 лет приглашаю принять участие в разработке корпоративной системы управления (MSSQL/VFP/ASP). Возможны варианты: удаленная работа или полная занятость в офисе (Москва, центр). Проект длительный и серьезный. Все комментарии только на почту ...Базы данных8 заявокЗакрыт16 лет назад