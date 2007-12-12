Разработчиков с опытом работы более 5 лет приглашаю принять участие в разработке корпоративной системы управления (MSSQL/VFP/ASP). Возможны варианты: удаленная работа или полная занятость в офисе (Москва, центр). Проект длительный и серьезный. Все комментарии только на почту ...