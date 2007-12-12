aliev

Эльчин Алиев aliev

 
51 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен дизайн интернет-магазина

    Сайт www.babypages.ru нужен новый современный дизайн. Оплата только по факту, без предоплаты. Рассмотрю только те предложения, где указаны сроки и стоимость работы.

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Раскруткa сайта

    $1000

    Нужен опытный специалист для раскрутки сайта детской тематики. Интересует долгосрочное сотрудничество. Обязательно - возможность подъезжать в офис для обсуждения (Москва, центр).

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка БД

    Разработчиков с опытом работы более 5 лет приглашаю принять участие в разработке корпоративной системы управления (MSSQL/VFP/ASP). Возможны варианты: удаленная работа или полная занятость в офисе (Москва, центр). Проект длительный и серьезный. Все комментарии только на почту ...

    Базы данных8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад