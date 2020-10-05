alievsandev

Работаю в компании ООО"Сендбокс Девелопмент" веб-разработчиком, работаю с напарниками в лице бекэндщика и дизайнера

Работаю в компании ООО"Сендбокс Девелопмент" веб-разработчиком, работаю с напарниками в лице бекэндщика и дизайнера. В компании также есть android/ios разработчики. Специализируемся на сайтах "под ключ", выполняем весь спектр работ связанный с сайтами и разработкой android/ios приложений. Предоставляем хостинг и техническую поддержку сайтов и приложений. Все специалисты не первый год работают в своей сфере. Работаем по официальному договору(в зависимости от желания клиента). Также предлагаем услуги по CEO продвижению сайтов, контекстной рекламе(Yandex Direct, Google AdWords ). В связи с популярностью социальных сетей предлагаем услуги по SMO и SMM продвижению. При сотрудничестве на долго срочной основе предлагаем скидки.